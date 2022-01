Delmenhorst: Großbaustelle an Syker Straße wird erweitert

Die Großbaustelle an der Syker Straße in Delmenhorst wird ab 17. Januar erweitert.

Symbolfoto: Michael Gründel

Delmenhorst. An Delmenhorsts Großbaustelle an der Syker Straße steht die erste Erweiterung der Sperrungen an: Die Ein- und Ausfahrt zur Nienburger Straße wird ab Montag gesperrt.

Beim großen Bauprojekt an der Syker Straße steht die erste Erweiterung der Straßensperrungen an. Wie die Stadt Delmenhorst bekannt gibt, wird ab Montag, 17. Januar, die Ein- und Ausfahrt der Nienburger Straße gesperrt. Umbau von K