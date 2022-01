Einbrecher sind in mehrere Kleingartenparzellen in Delmenhorst eingestiegen.

Friso Gentsch / dpa

Delmenhorst. Im Zeitraum zwischen Sonntag und Dienstag sind unbekannte Täter in mehrere Gartenhäuser in den Kleingärten an der Straße Am Stadtbad sowie am Burggrafendamm eingebrochen.

Die Täter verschafften sich nach Angaben der Polizei zum Teil gewaltsam Zutritt zu den einzelnen Parzellen und brachen im weiteren Verlauf in die Gartenhäuser ein. Die Täter erlangten verschiedenes Diebesgut, in allen Fällen entstanden Sach