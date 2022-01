Die Tat fand an der Grünen Straße statt - die bereits Schauplatz anderer dramatischer Angriffe war.

Nonstopnews

Delmenhorst. Ein versuchtes Tötungsdelikt in Delmenhorst meldet die Polizei: Ersten Angaben zufolge wurde dabei eine Schusswaffe in einer Wohnung eingesetzt.

In einer Wohnung an der Grünen Straße in Delmenhorst ist es am Dienstagabend, 11. Januar, gegen 18.20 Uhr zu einem sogenannten versuchten Tötungsdelikt gekommen. Das berichtet die Polizei Delmenhorst. Dabei wurde die angegriffene Frau mit e