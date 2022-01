242 neue Corona-Fälle: Inzidenz in Delmenhorst steht fast bei 1000

Der Inzidenzwert in Delmenhorst steht an diesem Mittwoch nur noch knapp unter 1000.

Alexander Heitmann

Delmenhorst. Das RKI hat an diesem Mittwoch 242 neue Corona-Infektionen für Delmenhorst gemeldet – ein weiterer Rekordwert für die Stadt. Die Zahl beinhaltet jedoch die 118 Fälle, die am Dienstag in der Statistik des RKI fehlten.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat an diesem Mittwoch 242 Corona-Neuinfektionen für die Stadt Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert macht dadurch wieder einen riesigen Sprung nach oben von 734,2 auf 963,8. Nach einer Übermittlungspann