Nächste Corona-Impfaktion in Delmenhorster Fröbelschule

Impfen ohne Termin ist am 14. Januar auch an der Delmenhorster Fröbelschule möglich.

Daniel Karmann

Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst und das DRK starten ihre nächste Impfaktion. Im Familienzentrum Fröbelschule wird jetzt Johnson & Johnson zur erstmaligen Immunisierung verimpft.

Zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz startet die Stadt Delmenhorst die nächste Impfaktion für spontane Impfwillige: Am Freitag, 14. Januar, können sich in der Zeit von 15 bis 18 Uhr Bürger ab 18 Jahren im Familienzentrum Fröbelschule an d