Im Gewerbepark Ost und im Technologiepark sollen demnächst Glasfaserkabel für eine schnelle Internetanbindung verlegt werden.

Delmenhorst. Der Gewerbepark Ost sowie der Technologiepark in Delmenhorst werden an das Glasfasernetz angeschlossen. Die Telekom plant eine schnelle Umsetzung des Vorhabens.

Schnelles Internet auch bei großen Datenmengen: Laut Telekom will das Unternehmen den Gewerbepark Ost sowie der Technologiepark in Delmenhorst ans „Hochgeschwindigkeitsinternet“ anschließen und die rund 150 Unternehmen an das