Corona-Protest in Delmenhorst endet mit Strafanzeigen

Erneut haben Querdenker und Regel-Kritiker in Delmenhorst gegen die Coronamaßnahmen demonstriert. Beim Zusammentreffen mit Gegendemonstranten am Bismarckplatz blieb es aber friedlich.

Alexander Heitmann

Delmenhorst. Weitestgehend friedlich ist der Corona-Protestzug durch Delmenhorst am Montag zu Ende gegangen. Dennoch musste die Polizei diverse Anzeigen stellen.

Unter dem Eindruck deutlich erhöhter Polizeipräsenz sind die Corona-Demonstrationen in Delmenhorst am Montagabend weitestgehend friedlich zu Ende gegangen – allerdings musste die Polizei in einigen Fällen Strafverfahren einleiten. Das Lag