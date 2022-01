Delmenhorst hat an diesem Montag den höchsten Corona-Inzidenzwert in Niedersachsen.

Alexander Heitmann

Delmenhorst. Das RKI hat am Montag keine neuen Corona-Infektionen für Delmenhorst gemeldet. Die Stadt bleibt trotzdem aktuell der größte Corona-Hotspot in Niedersachsen. Im DKD gibt es wieder mehr Corona-Patienten.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat an diesem Montag keine Corona-Neuinfektionen für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert bleibt dadurch bei 865,8 stehen – das ist weiterhin der höchste Wert in Niedersachsen und der vierthöchste Wert in ga