Telefonzelle davor, noch keine Stadionhalle dahinter: So sah der Kiosk am Stadion in Düsternort im Jahr 1959 aus.

Hermann Weizsäcker

Delmenhorst. Die Stadionhalle war da noch lange nicht erbaut: Die historische Stadtansicht zeigt heute den Kiosk am Stadion anno 1959.

Der gute alte Kiosk um die Ecke, er gehört heute zu den bedrohten Arten, einige sind aus dem Stadtbild verschwunden. Nicht so in Düsternort, dort ist der Kiosk am Stadion an der Düsternortstraße noch immer ein beliebter Anlaufpunkt. Der Klö