Polizei kündigt niedrige Einschreitschwelle bei "Spaziergängen" an

Auf den "Corona-Spaziergängen" gilt ab kommender Woche FFP2-Maskenpflicht und ein Abstandsgebot. Die Polizei kündigt an, diese Regeln auch durchzusetzen.

Sonia Voigt

Delmenhorst. In einer Mitteilung kündigt die Polizei an, die verschärften Regeln für Versammlungen in der kommenden Woche konsequent durchzusetzen.

Die Stadt Delmenhorst sowie die Landkreise Wesermarsch und Oldenburg haben Allgemeinverfügungen erlassen, welche spätestens ab Samstag, 8. Januar 2022, ihre Wirkung entfalten. Im Rahmen der Verfügungen wird allen Teilnehmenden von Vers