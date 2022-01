Schulstart am 10. Januar: Diese Regeln gelten in Delmenhorst

Am 10. Januar beginnt für viele Kinder wieder der Unterricht. Zum Start beschloss die Kultusministerkonferenz am Mittwoch neue Regelungen für den Schulalltag.

Michael Gstettenbauer/imago

Delmenhorst. Am Montag startet in Delmenhorst wieder der Schulunterricht. Vermehrte Corona-Tests gehören dann zum Alltag. Auch bei der Maskenpflicht gibt es eine Änderung.

Für viele Kinder geht es am 10. Januar zurück auf die Schulbank. Um den Schulstart so sicher wie möglich zu gestalten, haben die Kultusminister der Länder am Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten. Dabei legten sich die