Delmenhorst ist mit einem Rekord-Inzidenzwert von 536,8 wieder größter Corona-Hotspot in Niedersachsen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Und wieder ein neuer Rekordwert: Das RKI hat am Mittwoch 165 neue Corona-Infektionen für Delmenhorst gemeldet - so viele wie nie zuvor. Damit hat die Stadt wieder den höchsten Inzidenzwert in ganz Niedersachsen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat an diesem Donnerstag 165 Corona-Neuinfektionen für Delmenhorst gemeldet – noch einmal deutlich mehr als beim bisherigen Rekordwert von 103 neuen Fällen an diesem Dienstag. Der Inzidenzwert macht