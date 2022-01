12.000 Euro Schaden bei Unfall auf Stedinger Straße in Delmenhorst

Bei einem Unfall auf der Stedinger Straße in Delmenhorst musste ein Auto von der Feuerwehr wieder auf die Räder gesetzt werden.

Michael Korn

Delmenhorst. Eine Frau ist bei einem Unfall in Delmenhorst am Mittwochnachmittag verletzt worden. Der Schaden ist erheblich.

Bei einem Autounfall in Delmenhorst ist am Mittwochnachmittag eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 15.15 Uhr auf der Stedinger Straße in Höhe zur Braker Straße. Den Angaben zuf