Im Delme Klinikum Delmenhorst werden Kinder zum Schutz vor dem Corona-Virus geimpft. (Symbolfoto)

Britta Pedersen/dpa

Delmenhorst. Für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren werden in der Ambulanz der Kinderklinik am Delme Klinikum Delmenhorst (DKD) weitere Impfungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie angeboten.

Wer sein Kind gegen das Corona-Virus impfen lassen möchte, bekommt jetzt in der Ambulanz der Kinderklinik am Delme Klinikum Delmenhorst (DKD) an der Wildeshauser Straße weitere Chancen. Donnerstags in der Zeit zwischen 8 und 12 Uh