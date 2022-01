RKI meldet 63 neue Fälle: Corona-Inzidenzwert in Delmenhorst klettert weiter

Der Inzidenzwert in Delmenhorst steht nur noch knapp unter 400.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das RKI hat am Mittwoch 63 neue Corona-Infektionen für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert peilt inzwischen den Wert von 400 an. Entspannter ist hingegen die Situation auf der Intensivstation im Delme Klinikum.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat an diesem Mittwoch 63 Corona-Neuinfektionen für Delmenhorst gemeldet, also wieder deutlich weniger als beim bisherigen Rekordwert von 103 neuen Fällen an diesem Dienstag. Der Inzidenzwert steigt