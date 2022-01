Petra Gerlachs klare Botschaft an das Delme Klinikum Delmenhorst

Delmenhorsts Oberbürgermeisterin Petra Gerlach hat sich in einem Schreiben an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DKD gewandt. (Archivfoto)

Marco Julius

Delmenhorst. In ein Rundschreiben in Corona-Zeiten an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Delme Klinikums Delmenhorst (DKD) hat Oberbürgermeisterin Petra Gerlach eine klare Botschaft verpackt.

Mit einer klaren Botschaft und Worten des Dankes hat sich Oberbürgermeisterin Petra Gerlach zu Beginn des Jahres an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Delme Klinikums Delmenhorst (DKD) gewandt. Gerlach, die auch stellvert