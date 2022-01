Querdenker-Demos in Delmenhorst: Rote Linie ist überschritten

Rund 500 Querdenker haben am Montagabend in Delmenhorst auf der Bismarckstraße die Gegendemonstration passiert.

Alexander Heitmann

Delmenhorst. In Delmenhorst wähnen sich offenbar zu viele Corona-Querdenker auf der sicheren Seite. Für alle, die die Maskenpflicht und andere Vorgaben verweigern, muss sich das ändern. Ein Kommentar.

Gleich eine ganze Anzahl von Querdenker-Demos hat es am Montagabend in der Region gegeben. Gemessen an den polizeilichen Schätzungen der Teilnehmerzahlen, fand der größte Auflauf – Bremen und Oldenburg bei der Betrachtung eingeschlossen –