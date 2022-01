Quergedacht: Jetzt nicht Trübsal blasen

Optimistisch bleiben am Anfang des Jahres 2022, das ist der Anspruch.

Frank Rumpenhorst/dpa

Delmenhorst. In der neuen Folge unserer stets angeheiterten Kolumne Quergedacht geht es um Toiletten in Indien, das Ungefähre und das sogenannte Peter-Prinzip.

Wo steht man am Anfang dieses Jahres, dem irgendwie kein wahrer Zauber innewohnen will? Alles Ansichtssache. Zwei, die Silvester sichtlich zu tief ins Glas geschaut haben, werden noch in der Nacht in eine Klinik gebracht. Am Neujahrsmorgen