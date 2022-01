Unter anderem in der Krankenpflege brechen in den kommenden Jahren viele Fachkräfte weg.

Delmenhorst. Weil in den kommenden Jahren besonders viele Arbeitnehmer die Rente antreten, ist mit einem verschärften Fachkräftemangel zu rechnen. In Delmenhorst und um Landkreis Oldenburg bricht jede vierte Kraft weg.

Dass aktuell in den Bereichen Alten- und Krankenpflege sowie auch unter Erziehungskräften ein großer Fachkräftemangel herrscht, ist an sich kein Geheimnis mehr. Doch in diesem Jahrzehnt, in den 2020er Jahren, könnte sich dieser Ma