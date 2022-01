Um Menschenansammlungen während der Corona-Pandemie zu vermeiden und unnötigen Verletzungen vorzubeugen, war der Verkauf von Feuerwerk in diesem Jahr deutschlandweit verboten.

Symbolfoto: imago images/Dwi Anoraganingrum

Delmenhorst. Wie auch im vergangenen Jahr verlief die Silvesternacht in Delmenhorst aufgrund der Corona-Einschränkungen ruhig. Dies hat die Polizei in ihrer Bilanz zum Jahreswechsel mitgeteilt.

Aus polizeilicher Sicht verlief die Silvesternacht in Delmenhorst ausgesprochen ruhig. Unglücksfälle wurden nicht registriert und abgesehen von einem qualmenden Container an der Fridtjof-Nansen-Straße auch keine Brände. Böllerverbot in