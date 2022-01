Delmenhorster Künstlerehepaar in prächtigem Bildband gewürdigt

Vernissage mit Künstlerehepaar: Im Jahr 1985 würdigte eine Retrospektive im Haus Coburg das künstlerische Schaffen von Johannes und Marianne Mangels.

Harald Pollem

Delmenhorst. Er war Maler und Grafiker, sie widmete sich der Bildhauerei: Das Delmenhorster Künstlerehepaar Johannes und Marianne Mangels schuf ein umfangreiches Werk. Ein eindrucksvoller Bildband gibt einen Überblick.

So manchem Delmenhorster oder ehemaligem Delmestädter, der in den 50er und 60er Jahren die Schulbank im Max-Planck-Gymnasium gedrückt hat, dürfte dieser Name noch ein Begriff sein: Johannes Mangels (1904-1993) wirkte von 1955 bis 1966 als e