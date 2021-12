Die Polizei hofft nach einem Einbruch bei Kaufland in Delmenhorst auf Zeugenhinweise.

Jörn Martens

Delmenhorst. Nach dem Einbruch in die Kaufland-Filiale am Reinersweg in Delmenhorst in der Nacht auf Montag sucht die Polizei nun mit einem ungewöhnlichen Foto nach den Tätern.

Die Täter stiegen nach Angaben der Polizei im Zeitraum zwischen Sonntag, 26. Dezember, 20 Uhr, und Montag, 27. Dezember 1.30 Uhr über das Dach in den Einkaufsmarkt am Reinersweg ein. Ihr Ziel war offenbar ein Geldautomat, bei dessen Au