Corona-Spaziergang: Kurzzeitig kam es zu Verkehrsbehinderungen, als die Demonstranten durch Delmenhorst zogen.

Daniela Hackstette

Delmenhorst. Bei den sogenannten Corona-Spaziergängen sind immer häufiger Kinder zu sehen – auch in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg. Das sorgt für Kritik.

Und wieder waren sie unterwegs. In Delmenhorst, in Wildeshausen, in Hude oder Ahlhorn. Laut Polizei sind dort am Montag insgesamt mehrere hundert Menschen auf den Straßen gewesen. Und bundesweit noch viele mehr. Vielerorts wird aktuell