In der Delmenhorster Innenstadt und rund um den Bahnhof darf zu Silvester in diesem Jahr kein Feuerwerk gezündet werden.

imago images/Future Image

Delmenhorst. Jahreswechsel ohne Feuerwerk: Mit einem Verbot von Raketen und Böllern in der Delmenhorster Innenstadt will die Stadtverwaltung der weiteren Verbreitung des Coronavirus an Silvester und Neujahr Einhalt gebieten.

Das neue Jahr mit einem Knall und bunten Raketen einläuten – das wird in diesem Jahr in Delmenhorst vielerorts nicht möglich sein. Wie die Stadtverwaltung mittgeteilt hat, darf an Silvester und Neujahr in der Innenstadt und rund um den