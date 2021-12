So viel Zulauf hat die neue Impfambulanz in Ganderkesee

Malteser-Mitarbeiterin Doris Horn setzt die Booster-Impfung: Viele Ganderkeseer, aber auch Menschen aus dem Umland nutzen dieser Tage die Chance, sich in der Ganderkeseer Impfambulanz zusätzlich vor dem Coronavirus zu schützen.

Sonia Voigt

Ganderkesee. Zwischen den Jahren holen sich zahlreiche Ganderkeseer in der kürzlich eröffneten Impfambulanz ihre Corona-Schutzimpfung ab. So bewährt sich der Standort am Habbrügger Weg.

Ein Schild mit der Aufschrift "Impfambulanz Ganderkesee" weist den Weg, doch die in Corona-Zeiten gewohnte Menschenschlange fehlt. Wer am frühen Dienstagnachmittag in der Turnhalle am Habbrügger Weg die Chance auf eine Impfung ohne Termin n