Die Diebe scheiterten am Geldautomaten.

Delmenhorst. Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Montag Zutritt zur Kaufland-Filiale am Reinersweg verschafft, um einen Geldautomaten zu knacken.

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag, 27. Dezember, in die Kaufland-Filiale am Reinersweg in Delmenhorst eingebrochen. Laut Polizeiinformationen stiegen die Täter über das Dach in den Supermarkt ein und brachen im Innenbere