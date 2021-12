Die Diebe scheiterten am Geldautomaten. (Symbolfoto)

Delmenhorst. Unbekannte Diebe haben sich in der Nacht zum Mittwoch Zutritt zu einem Einkaufsmarkt am Reinersweg verschafft – scheiterten jedoch am Geldautomaten.

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag, 27. Dezember, in einen Einkaufsmarkt am Reinersweg in Delmenhorst eingebrochen. Laut Polizeiinformationen stiegen die Täter über das Dach in den Supermarkt ein und brachen im Innenberei