RKI meldet 27 neue Corona-Fälle: Inzidenz in Delmenhorst bei 163,9

Der Inzidenzwert in Delmenhorst hat wieder ungefähr das Niveau von vor Weihnachten erreicht.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Durch Nachmeldungen vom Weihnachtswochenende hat das RKI an diesem Montag 27 neue Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert steigt dadurch wieder auf das Niveau von vor den Festtagen.

Der Schein war trügerisch. Weil am Weihnachtswochenende keine neuen Corona-Fälle gemeldet wurden, sank der Inzidenzwert über das Wochenende auf 129,0. Am Montag meldete das Robert-Koch-Institut nun jedoch die Neuinfektionen nach. 27 neue Co