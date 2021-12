So verliefen die Weihnachtstage im Delmenhorster Testzentrum

Am 2. Weihnachtstag waren fast alle Termine im Testzentrum an den Graftwiesen ausgebucht. Die Menschen kamen aus den unterschiedlichsten Gründen für einen Schnelltest vorbei.

Yannik Jessen

Delmenhorst. Auf den Graftwiesen in Delmenhorst hat das Deutsche Rote Kreuz das Testzentrum auch an den Weihnachtstagen geöffnet. So liefen die Feiertage vor Ort.

Im DRK-Testzentrum an den Graftwiesen herrschte trotz klirrender Kälte auch am 2. Weihnachtstag reger Verkehr. Bis auf ein paar Ausnahmen waren zwischen 10 und 14 Uhr alle Termine ausgebucht. „Wir hatten während der gesamten Feiertage viel