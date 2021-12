Die Inzidenz in Delmenhorst befindet sich über Weihnachten im Sinkflug.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Abermals sind für die Stadt Delmenhorst keine weiteren Coronafälle gemeldet worden – dadurch sinkt auch der Inzidenzwert weiter. Die Zahlen sind aber mit Vorsicht zu genießen.

Wie schon am Samstag hat das Robert-Koch-Institut (RKI) auch am Sonntag keine neuen Corona-Fälle für die Stadt Delmenhorst gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank somit noch einmal deutlich und liegt nun nach 166,4 bei 129,0. Was positiv kl