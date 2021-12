Fast wäre eine Seniorin in Bremen auf einen Schockanruf hereingefallen. Die Polizei gibt Tipps. (Symbolfoto)

Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Bremen. Die Polizei Bremen warnt vor Schockanrufen. Kriminelle versuchten erneut am Telefon an Geld und Wertgegenstände von Senioren in Bremen zu gelangen.

Als Druckmittel diente laut Bericht der Polizei der Vorwand, dass ein naher Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat. In Mahndorf konnte eine Geldübergabe gerade noch rechtzeitig verhindert werden. Angeblicher Unfall der Toc