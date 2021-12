Spontane Booster-Impfaktion in der Delmenhorster Erlöserkirche

Impfen ohne Termin: Das ist am 27. Dezember in Delmenhorst möglich.

Daniel Karmann

Delmenhorst. Die Stadt und das Deutsche Rote Kreuz bieten am Montag eine weitere Impfaktion an. Es sollen ausschließlich Booster-Impfungen mit dem Impfstoff von Moderna durchgeführt werden.

Eine weitere Corona-Impfaktion ohne Anmeldung für schnellentschlossene Impfwillige bieten die Stadt Delmenhorst und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) an: Für Bürgerinnen und Bürger ab 30 Jahren gibt es am Montag, 27. Dezember, in der Zeit von 9