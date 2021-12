In Delmenhorst hat es zwei weitere Corona-Todesfälle gegeben. Das RKI meldet zudem einen steigenden Inzidenzwert. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. In Delmenhorst hat es laut RKI zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gegeben. Auch der Inzidenzwert steigt wieder an.

Das Robert-Kocht-Institut (RKI) hat am Donnerstag zwei neue Todesfälle in Verbindung mit der Corona-Pandemie in Delmenhorst gemeldet. Damit steigt die Zahl der Todesopfer seit dem Beginn der Pandemie auf nun 78. Zuletzt hatte das RKI am 9.