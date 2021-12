Die Lions mit Präsident Rayk Henze, Björn Redding, Jan Nels, Bildungsstättenleiterin Christine Peters, Claudia Haßlinger, Antje Dobrin-Stein, Vera Renaud und Gräfin-Hedwig-Präsidentin Martina Meyer Bothling mit Koordinatorin Fatemeh Javanbakht (vorn rechts) präsentierten das Lehrmaterial.

Kai Hasse

Delmenhorst. Kinder, die keinen Platz in einer Kita bekommen haben, sind bei Schulanfang benachteiligt. Dieses Defizit will nun die Evangelische Familien-Bildungsstätte Delmenhorst mit Hilfe des Lions-Clubs auffangen.

Den Kampf gegen gleich mehrere derzeitige Misslagen in Delmenhorst vereinigt ein neues Projekt der Evangelischen Familien-Bildungsstätte Delmenhorst: Hippy" – eine Wortschöpfung aus "Home Interaction for Parents and Preschool Youn