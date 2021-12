Theater Pur aus Weyhe spielt im Haus Adelheide in Delmenhorst

Zwei Vorstellungen plant das Weyher Theater Pur im Januar und März im Haus Adelheide.

Adelheide. Im Januar und im März spielt das Theater Pur aus Weyhe sein aktuelles Stück „Beim nächsten Mal ´ne Runde Kniffel?“ im Haus Adelheide. Die Vorstellung ist mit einem Frühstück kombiniert.

Mit der Comedyshow „Beim nächsten Mal ´ne Runde Kniffel?“ lädt das Theater Pur aus Weyhe am Sonntag, 16. Januar, sowie am Sonntag, 6. März, zu zwei Vorstellungen ins Haus Adelheide ein. In dem Stück geht es laut Ankündigung um einen Sp