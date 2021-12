Bußgeldverfahren: Das Amtsgericht musste sich mal wieder mit Verstößen gegen Corona-Regeln beschäftigen.

David Ebener

Delmenhorst. Versammlungen waren damals wegen Corona strikt untersagt, dennoch hatten sich Geschäftsleute im Februar zu Grünkohlessen und Fußballgucken in Delmenhorst getroffen. Ein teures Vergnügen.

Das war nicht billig: 1000 Euro und teilweise mehr müssen die mutmaßlichen Teilnehmer eines Grünkohlessens bezahlen, das am 11. Februar in einem Delmenhorster Gastronomiebetrieb stattgefunden hatte. Das kam jetzt in einem der vielen Or