In Delmenhorst ein einigen Vergabestellen oft nicht zu haben: der Gelbe Sack.

Robert Michael/picture alliance/dpa

Delmenhorst. Der Gelbe Sack ist in Delmenhorst eigentlich Auslaufmodell. Dringend gebraucht wird der derzeit aber immer noch. Doch die Versorgung ist offenbar mangelhaft. Die Stadtwerke nehmen nun den Entsorger RMG in die Pflicht.

Gibt es in Delmenhorst einen Mangel an Gelben Säcken? Ob an der Kasse einiger Supermärkte oder an den Abfallannahmestellen der Stadt: Der Gelbe Sack für Konserven, Milchkartons, Folien und andere Verpackungsmaterialien ist dort oftmals