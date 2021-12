Firma Tönjes spendet 3500 Euro an soziale Projekte in Delmenhorst

Die beiden Vorstandsmitglieder Dennis Lehmann (l.) und Bernd Tönjes haben je eine Spende für die Delmenhorster Tafel und den Kinderschutzbund vorbereitet.

Miriam Tenzel/Tönjes Holding AG

Delmenhorst. Wie schon in den vergangenen Jahren hat die Firma Tönjes Geld zugunsten sozialer Projekte gespendet. Im Sommer hatte das Unternehmen bereits Flutopfer unterstützt.

Obwohl die Corona-Pandemie zu Umsatzeinbrüchen geführt habe: Der Delmenhorster Hersteller von Kfz-Kennzeichen, Tönjes, hat auch in diesem Jahr wieder soziale Projekte in Delmenhorst finanziell unterstützt. So hat das Unternehmen eigenen Ang