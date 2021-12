Laut Polizei fiel niemand unter den Teilnehmenden des Delmenhorster "Corona-Spaziergangs" am Montag polizeilich auf.

Sonia Voigt

Delmenhorst. An vier Stellen wurde am Montag zeitgleich demonstriert. So stuft die Polizei Facebook-Warnungen über Rechte beim "Corona-Spaziergang" durch Delmenhorst ein.

Aus Sicht der Polizei hat die vorab befürchtete Instrumentalisierung durch die rechte Szene beim friedlich gebliebenen "Corona-Spaziergang" rund um die Delmenhorster Innenstadt am Montagabend "keine Rolle gespielt". Von den über 3