Diese besonderen Gottesdienste gibt es Heiligabend in und um Delmenhorst

In der Stadtkirche Delmenhorst finden an Heiligabend drei der 27 Gottesdienste statt. Kreispfarrer Bertram Althausen präsentierte in einer Pressekonferenz die Highlights am 24. Dezember.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Insgesamt 27 Gottesdienste wird es an Heiligabend in Delmenhorst und Umgebung geben. Der Großteil findet klassisch in der Kirche statt, aber es gibt auch Ausnahmen.

Die wichtigste Nachricht hat Kreispfarrer Bertram Althausen direkt zu Beginn der digitalen Pressekonferenz verkündet. "Wir feiern Weihnachten!", konnte Althausen sichtlich erleichtert verkünden. Gottesdienste werden trotz Warnstufe 3 stattf