Wo es Weihnachts-Frühschoppen in Delmenhorst und Ganderkesee gibt

Zwar nicht mehr so überfüllt wie in früheren Jahren, doch auch 2019 kamen noch zahlreiche Menschen zum Megaron-Treffen.

Marco Julius

Delmenhorst/Ganderkesee. An Heiligabend finden in Delmenhorst und Ganderkesee normalerweise Frühschoppen statt. An Weihnachten 2021 haben es die Ehemaligentreffen aber schwer.

Und plötzlich schiebt der beste Freund aus längst vergangenen Schultagen einen Kinderwagen um die Ecke. Oder es stoßen zwei Damen mit Glühwein an, obwohl sie jahrelang nichts voneinander gehört haben. Es wird getratscht, gejohlt und in Erin