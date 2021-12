Diese Gottesdienste gibt es Weihnachten 2021 in Delmenhorst

Auch in der Stadtkirche Delmenhorst finden an Weihnachten wieder Gottesdienste statt.

Marco Julius

Delmenhorst. Der Besuch in der Kirche gehört für viele zum Weihnachtsfest dazu. Wo in diesem Jahr Gottesdienste stattfinden und was es zu beachten gibt.

Weihnachtszeit ist für viele auch Kirchenzeit. Vor allem an Heiligabend lockt es viele Besucher in die Gottesdienste. Daran ändert auch die Pandemie nichts, doch es gibt einiges zu beachten. Obwohl in den Corona-Regeln keine Maßnahmen für r