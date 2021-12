Diese Corona-Regeln gelten an Weihnachten in Delmenhorst und umzu

Maskenpflicht an der Weihnachtstafel gibt es bei Privatfeiern in Niedersachsen nicht. Aber Ungeimpfte können nur im kleinen Kreis feiern und Geimpfte müssen ab zehn Personen Tests prüfen.

Richard Brocken/dpa

Delmenhorst. Wie viele Menschen dürfen in Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg zusammen Weihnachten feiern? Wann sind Tests nötig? Mit seiner Weihnachtsruhe verschärft das Land Niedersachsen die Regeln. Ein Überblick.

Sogar schärfer als in Warnstufe 3 sind die Regeln der "Weihnachtsruhe", mit denen das Land Niedersachsen von Heiligabend bis zum 2. Januar die Coronavirus-Pandemie ausbremsen will. "Wir müssen versuchen, eine Omikron-Welle so lange wie irge