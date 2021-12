Endlich im eigenen Laden: Sena Gholim am Tag der Eröffnung ihres „Women’s Place“

Ole Rosenbohm

Delmenhorst. Die 31-Jährige Sena Ghonim hat ihr Kosmetikinstitut „Women’s Place“ am Samstag im Delmenhorster Jute-Center eröffnet. Ihre Kundinnen sollen sich „schön und stark“ fühlen, wünscht sich die Inhaberin.

Das Jute-Center ist um ein Kosmetikinstitut reicher: Am Samstagvormittag eröffnete die Delmenhorsterin Sena Ghonim ihr „Women’s Place – Beauty and Spa“, ab Montag will die 31-Jährige zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Jennifer Kelln