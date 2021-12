Inzidenzwert in Delmenhorst steigt wieder über 160

Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist nach einer Phase der Entspannung wieder stark gestiegen. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Nach mehreren Tagen mit deutlichen Rückgängen ist der Inzidenzwert in Delmenhorst wieder in die Höhe geschnellt. Die Zahlen bleiben aber deutlich unter den Werten der Vorwochen.

29 neue Corona-Fälle hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert ist damit deutlich gestiegen: von 144,5 auf 163,2. Es sind 15 Fälle mehr als am vergangenen Sonntag registriert worden sind. Am ve