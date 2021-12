Targobank Delmenhorst behauptet sich in schwieriger Marktlage

Schwach gestartet, dann stark aufgeholt: Das Corona-Jahr 2021 war kein einfaches für die Targobank-Filiale in Delmenhorst (Symbolfoto).

dpa

Delmenhorst. Das Interesse an alternativen Anlageformen ist deutlich gestiegen. Das berichtet die Targobank. Deren Resümee des zweiten Corona-Jahres fällt gemischt aus.

Das Coronavirus hat Wirtschaft und Gesellschaft im laufenden Jahr weiter fest im Griff. Trotz der anhaltenden Ausnahmesituation hat die Targobank in Delmenhorst es geschafft, den Geschäftsbetrieb in der Filiale an der Langen Straß