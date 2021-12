Empfang der Impfwilligen durch Uta Brahms (v.l.), Sabine Kessler und Alice Hauschild.

Kreispfarramt DOLL

Delmenhorst. Um dem Coronavirus während den Feiertagen Einhalt zu gebieten, hat der Kirchenkreis am Freitag, 17. Dezember, rund 400 seiner ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitenden immunisiert.

