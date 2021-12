Wer alleine von Delmenhorst in Großstädte wie Hamburg, Berlin oder München fahren will, für den lohnt es sich durchaus, das Auto stehen zu lassen und auf die Bahn umzusteigen. Aber ist das immer so?

imago images/ Rüdiger Wölk

Delmenhorst. Wer innerhalb Deutschlands unterwegs ist muss sich oft zwischen Auto und Bahn entscheiden. Häufig ist die Fahrt mit der Bahn schneller, aber es kann sich auch lohnen aufs Auto zu setzen.

Weihnachtszeit bedeutet für viele auch Reisezeit. Gerade bei Reisen in Deutschland oder dem näheren Umland stellt sich häufig die Frage, was eigentlich günstiger und schneller ist – Auto oder Bahn? Wie so häufig ist die Antwort darauf nicht