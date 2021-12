Impfzentrum Delmenhorst nimmt Fahrt auf – bald 400 Pikser am Tag

Das Interesse an Boosterimpfungen ist in Delmenhorst ungebrochen.

Sebastian Gollnow/dpa (Symbolbild)

Delmenhorst. Der Ansturm an dem Impfzentrum des DRK und der Stadt Delmenhorst an der Breslauer Straße bleibt ungebrochen. Die Stadt wird ihre Kapazität an Impfterminen bald erweitern. Dafür gab es nun eine besondere Lieferung.

Die Impfungen gegen das Coronavirus im Bund nehmen wieder Fahrt auf. Das ist auch in Delmenhorst spürbar. Aus einer Sonderzuteilung des Bundes hat das Gesundheitsministerium des Landes auch an die Delmestadt eine Ration zugeteilt. 3900 Dose