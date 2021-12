Der Inzidenzwert in Delmenhorst ist im Laufe der vergangenen Wochen in Delmenhorst extrem gesunken. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Knapp 100 Punkte ist der Delmenhorster Inzidenzwert seit Anfang Dezember gesunken. Am Freitag steht er nur noch knapp über 150.

27 neue Corona-Fälle hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag für Delmenhorst gemeldet. Das sind sieben Fälle weniger als am vergangenen Freitag. Der Inzidenzwert für die Stadt sinkt damit von 165,2 auf 154,8. Damit sind in den vergang